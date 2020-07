Marsala aderisce al progetto “Nati per leggere”

Il Comune di Marsala, dopo essere stato insignito del titolo di “Città che Legge”, ottenuto attraverso la fattiva e numerosa partecipazione al “Patto Locale per la lettura” con il coinvolgimento di diversi soggetti pubblici e privati, parteciperà anche ad un altro progetto di grande importanza culturale “Nati per leggere”.

“Dopo avere ottenuto il prestigioso riconoscimento da parte del Centro per il libro e la lettura di “Città che legge” – affermano il Sindaco Di Girolamo e i due Assessori Ruggieri (Politiche Culturali) e Angileri (Pubblica Istruzione) – desideriamo dare continuità all’azione intrapresa con l’intento di coinvolgere tutte le fasce di età della popolazione cittadina, con particolare attenzione per i più piccoli. Da qui la nostra adesione al programma “Nati per leggere”, con l’approvazione del progetto locale …









