Lesioni gravissime alla moglie: pena confermata per appuntato della Finanza di Mazara

Pur dimezzando la pena irrogata in primo grado, da sei a tre anni di reclusione, la Corte d’appello di Palermo ha confermato la condanna che, il 20 dicembre 2016, il giudice monocratico di Marsala Lorenzo Chiaramonte inflisse a Biagio Foderà, 46 anni, appuntato della Guardia di finanza, per lesioni gravissime in danno della moglie, Antonia Castelli, di 44 anni.

A quest’ultima, il 12 gennaio 2010, con calci e pugni, il Foderà, difeso dall’avvocato Giovanni Lentini, avrebbe procurato la rottura della milza, poi asportata in ospedale.

Teatro dei fatti è stata la loro abitazione di Mazara. La donna, in fase d’indagine, aveva dichiarato di essersi fatta male accidentalmente, a seguito di una caduta tra le mura di casa, ma il 23 giugno 2016, in aula, in lacrime, dichiarò che era stato il marito a picchiarla, dopo che lei gli confessò che aveva una passione per un …









Leggi la notizia completa