Legalità: domani sarà deposta una targa in memoria del piccolo Giuseppe di Matteo e di tutte le vittime di mafia

Custonaci. Il sindaco Giuseppe Morfino. “La lotta alla mafia e all’illegalità deve unire tutte le forze sane del territorio. L’affermazione della legalità è impegno prioritario e quotidiano di questa amministrazione”

Una targa commemorativa per mantenere viva la memoria del piccolo Giuseppe Di Matteo, di tutte le vittime innocenti della mafia e per affermare la legalità e i principi democratici.

Domani, in occasione del 28esimo anniversario della strage di via D’Amelio in cui furono assassinati il giudice Paolo Borsellino e gli agenti della scorta, l’Amministrazione comunale di Custonaci e la Presidenza del consiglio, deporranno, alle 19,30, nella villetta di via Assieni una targa in memoria del piccolo Giuseppe Di Matteo, disciolto nell’acido dalla mafia l’11 gennaio 1996 a San Giuseppe Jato, dopo un rapimento di tre anni messo in atto per impedire che il padre Santino, pentito …









Leggi la notizia completa