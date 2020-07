Imprenditore picchiato e minacciato: Quattro arresti

i Carabinieri, Stazioni di Pineta-Mare e Castel Volturno, hanno dato esecuzione ad un decreto di fermo del Pubblico Ministero, emesso dalla Direzione Distrettuale Antimafia di Napoli, nei confronti di BARBATO Francesco cl.79; SAGLIANO Francesco cl.81; CACCIAPUOTI Antonio cl. 70 e ARILLO Giovanni cl.86, ritenuti responsabili di tentata estorsione in concorso mediante l’utilizzo di armi, con l’aggravante del metodo mafioso.

Il provvedimento, scaturito in seguito a tempestiva attività investigativa, ha consentito di: individuare i predetti quali responsabili dei reati sopra ascritti, poichè, in un periodo compreso tra l’ultima decade di giugno e le prime settimane di luglio, avevano tentato di estorcere del denaro da un imprenditore del litorale Domitio; i malviventi, in una circostanza, addirittura lo avevano percosso e minacciato tramite l’esibizione di una pistola, palesandogli al contempo l’appartenenza al Clan dei Casalesi – fazione Bidognetti; evitare …









