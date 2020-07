“Il giallo comincia a starmi stretto”. Intervista a Santo Piazzese

di Marcello Benfante e Marco Marino

Proseguiamo oggi la nostra conversazione con lo scrittore Santo Piazzese (potete leggere la prima parte qui), scavando a fondo nella natura dei suoi romanzi e interrogandolo sui suoi lavori futuri.

Ieri ci siamo congedati parlando di Palermo, di come è cambiato il suo rapporto con la città. Lo stesso percorso ci sembra riguardare una certa ironia caratteristica del suo stile, che dapprincipio era più marcata ed evidente, ma poi è stata (almeno in una certa misura) sostituita da una vena nostalgica in cui si avverte un tono di mestizia. Come se sul noir non fosse più tempo di sorridere.

Per me, come per Lorenzo La Marca, e – penso – per molti siciliani, l’ironia è un fattore di sopravvivenza. Personalmente, non ho la percezione della nostalgia nei miei racconti, è uno stato mentale che sento estraneo. E la escluderei anche per …









