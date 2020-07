Favignana, uomo con femore fratturato soccorso tramite un elicottero dell’Aeronautica

All’imbrunire della giornata di oggi, ore 19:30 di venerdì 17 luglio, un equipaggio dell’82°

Centro C.S.A.R. (Combat Search And Rescue) dell’Aeronautica Militare di Trapani, decolla

per una missione di soccorso con elicottero HH139A per salvare un uomo gravemente

infortunato sull’Isola di Favignana.

Immediatamente dopo il decollo, l’equipaggio si è diretto presso la Stazione dei Vigili del

Fuoco di Trapani, per imbarcare una squadra operativa costituita da un team di 2 unità del

Nucleo SAF (Soccorso Alpino e Fluviale), per dirigere subito dopo alla piazzola dell’Isola

di Favignana.

L’elicottero atterra alle 19:45 sulla piazzola dell’isola di Favignana per sbarcare il team dei Vigili del Fuoco che, assieme all’aerosoccorritore dell’equipaggio dell’HH139A, viene accompagnato dai Carabinieri in paese presso l’abitazione dell’infortunato, per le operazioni …









