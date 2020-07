Cresce l’emergenza abitativa a Trapani e Palermo. Cisl e Sicet: “riqualificare gli edifici abbandonati”

Emergenza abitativa

Cisl Palermo Trapani e Sicet Cisl

“riqualificare gli edifici abbandonati per ridare vita a interi quartieri e soddisfare le esigenze abitative dei cittadini”.



A Palermo sono circa tremila le famiglie che vivono in emergenza abitativa, 300 le persone in gravissima emergenza, i cosiddetti senza tetto, 2500 sono invece i nuclei con redditi bassi, saltuari, con lavoratori in cassa integrazione, con disoccupati che vivono alla giornata e che soffrono il disagio abitativo. Sono ancora tanti gli sfrattati nel 2018 le sentenze per morosità a Palermo sono state 1193.

A Trapani sono 230 le famiglie che hanno fatto richiesta dei vouchers casa per il 2020, 45 del social housing e in 120 finora per il contributo integrativo all’affitto. Avere una casa, poterla pagare tutti i mesi, resta in molti casi, una vera e propria chimera soprattutto dopo che la crisi economica è stata aggravata dal periodo del lockdown facendo accrescere il …









Leggi la notizia completa