Covid-19: quattro contagi in Sicilia,(+233) nel Paese. La Azzolina: “Il 14 settembre in classe”

Quattro i nuovi casi positivi al Coronavirus in Sicilia. Si tratta di tre casi registrati a Catania e uno a Palermo. In totale nell’Isola sono dunque 3.136 i positivi.

Sono 9 in tutto, attualmente, le persone ricoverate mentre 149 in isolamento domiciliare. Svuotata già da giorni la terapia intensiva. I decessi in Sicilia rimangono 283; sono 2.400 i tamponi eseguiti nelle ultime 24 ore.

I dati provinciali – Sempre ferma ai tre i casi positivi e asintomatici la situazione del Coronavirus in provincia di Trapani. Due sono a Marsala e uno a Mazara. Dall’inizio della epidemia, l’Asp comunica di aver effettuato in totale 18.500 tamponi, mentre sono 9.283 i test sierologici su personale sanitario. In totale sono 134 le persone ammalate e di queste 126 guarite e dimesse, 5 decedute e tre i positivi attuali.

E’ stabile il numero dei nuovi contagiati da Covid nelle ultime 24 ore in Italia: sono 233, a fronte dei 230 di ieri. Le vittime sono …









