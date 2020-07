Confermata in appello, con qualche riduzione di pena, sentenza mafia “Ermes 2”  

Sono state le riduzioni di pena per i fratelli Loretta (difesi dagli avvocati Luigi Pipitone e Walter Marino) le uniche modifiche apportate dalla Corte d’appello di Palermo alla sentenza con cui, l’8 marzo 2018, il gup di Palermo Maria Cristina Sala condannò, in abbreviato, undici delle 13 persone coinvolte nell’operazione antimafia “Ermes 2”.

L’indagine, condotta dalla polizia, il 20 dicembre 2016, sfociò nell’arresto, a Mazara, di Epifanio Agate (nella foto) 46 anni, figlio del defunto boss mafioso Mariano Agate, dei fratelli Carlo Antonio e Giuseppe Loretta, di 53 e 39 anni, e di Angelo Castelli, di 74.

Solo ai due fratelli Loretta è stata contestata l’associazione mafiosa, mentre ad Epifanio Agate l’estorsione aggravata dal metodo mafioso e l’attribuzione fittizia ad altri di quote delle società “My Land” e “Fishmar” per evitarne la confisca da parte …









