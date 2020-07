Castelvetrano. Sorpresi a bordo di uno scooter senza targa con dei coltelli: denunciati 2 gambiani

Nella giornata di ieri, 17 luglio 2020, i Carabinieri della Sezione Radiomobile della Compagnia di Castelvetrano, nel corso di un controllo del territorio finalizzato al rispetto delle leggi che regolano anche la sicurezza stradale, hanno deferito in stato di libertà C.O., cl.2000 e J.N., cl ’93, gravato da precedenti di polizia, entrambi originari del Gambia, rispettivamente per i reati di porto di armi od oggetti atti ad offendere e straniero senza documenti di identificazione.

Nello specifico, i due giovani sono stati fermati e sottoposti a controllo mentre si trovavano insieme a bordo di uno scooter privo di targa. Dagli accertamenti svolti, il motociclo è risultato essere anche privo di copertura assicurativa mentre il conducente era privo di patente di guida, di documento di riconoscimento e di permesso di soggiorno.

Le perquisizioni svolte, sia personali che veicolare, hanno consentito, inoltre, il rinvenimento di 2 coltelli di genere vietato nella disponibilit& …









Leggi la notizia completa