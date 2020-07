Castelvetrano, oggi l’autopsia sulla donna morta dopo il parto. Sette gli avvisi di garanzia

Sara l’autopsia sul corpo della 29enne Najqua Salhi, che si terrà oggi al cimitero di Castelvetrano, a stabilire la causa della morte dopo che la donna aveva partorito una bambina e tutto sembrava procedere per il meglio.

Dopo il parto cesareo è rimasta monitorata per due ore e dopo è stata trasferita nella stanza del reparto. Nella notte ha parlato anche con il marito al telefono e lo ha rassicurato di stare bene. Poi alle cinque del mattino ci si è accorti che la donna non respirava ed è stato chiamato il personale della rianimazione ma nulla hanno potuto fare per salvare la vita alla giovane mamma.

Il marito Mohamed Moussa con il quale la donna viveva da anni a Santa Ninfa ha sporto denuncia anche se era partita una inchiesta interna dell’Asp. Sono diversi gli avvisi di garanzia inviati dal sostituto procuratore della Repubblica Antonella Trainito. Deve …









Leggi la notizia completa