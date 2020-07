L’amministrazione comunale di Castelvetrano ha fatto partire ieri i lavori per il montaggio delle passerelle a Triscina e a Marinella di Selinunte per le persone con problemi motori. Come per l’anno scorso saranno collocate 6 passerelle , una a Marinella, nella spiaggetta dello Scalo di Buca, e cinque a Triscina, nelle vie N. 49, N. 63, N.139, N.145, N.157 A.









