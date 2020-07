Su provvedimento emesso dal Tribunale di Palermo – Sezione Misure di Prevenzione, che ha accolto la richiesta della Procura della Repubblica, i Carabinieri del Nucleo Investigativo di Palermo hanno dato esecuzione ad un sequestro beni per un valore complessivo di circa € 500.000,00 a carico di: PIPITONE Benedetto, 46 anni, in atto sottoposto all’obbligo di dimora nel comune di Carini, tratto in arresto nell’ambito dell’operazione denominata “DESTINO” perché resosi responsabile di estorsione aggravata e continuata, con l’aggravante di aver commesso i fatti avvalendosi delle condizioni previste dall’art. 416 bis c.p..

Il quadro probatorio raccolto nell’ambito delle indagini patrimoniali, intraprese subito dopo il suo arresto, è stato in grado di dimostrare come i beni nella disponibilità del PIPITONE Benedetto fossero in realtà il frutto delle sue attività illecite, così consentendo al Tribunale …









