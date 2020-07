Sgominata un’associazione a delinquere a carattere internazionale dedita al contrabbando di carburante

Roma, 17 luglio 2020 – I funzionari dell’Agenzia Dogane e Monopoli (ADM) della Direzione territoriale (D.T.) Bolzano Trento, in sinergia con la Guardia di Finanza (GdF) di Bressanone, coordinati dalla Procura della repubblica di Bolzano, ieri, in Italia e nella Repubblica Ceca, hanno svolto una vasta operazione – denominata “Nozze di Cana” – nei confronti di un sodalizio criminoso dedito al traffico illecito di carburante a carattere internazionale.

Più di 200 Finanzieri e Doganieri impiegati in Campania, Lombardia, Puglia, Toscana, Abruzzo e Basilicata, hanno dato esecuzione a provvedimenti emessi dal G.I.P. del Tribunale di Bolzano, che hanno portato all’arresto, a seguito di ordinanze di custodia cautelare in carcere, di sette persone, nonché al sequestro di: n. 3 depositi commerciali di prodotti energetici, n. 13 distributori stradali di carburante, n. 34 tra motrici, semirimorchi e cisterne adibiti al trasporto di carburanti, n. 1 imbarcazione da …









