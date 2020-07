Santangelo (M5S), “Vicenda Airgest: la Procura di Trapani decide per il rinvio a giudizio”

E’ notizia di qualche ora fa che si è tenuta l’udienza conclusiva contro gli amministratori e sindaci di Airgest.

Ribadisco come già fatto in precedenza, che il nostro lavoro di studio svolto a partire dai bilanci della società di gestione aeroportuale di Trapani, fino al capestro contratto di comarketing, è stato solo al fine di far chiarezza e trasparenza, nel rispetto della collettività trapanese. Ripeto “non abbiamo additato nessuno”, abbiamo solo rilevato delle incongruità e oggi la Procura ci sta dando ragione.

Come da notizie riportate oramai da diverse testate nazionali, il gup Caterina Brignone ha dichiarato parzialmente prescritte alcune delle accuse, riconoscendo però la legittimità delle accuse di peculato per cui sono stati rinviati a giudizio Salvatore Castiglione, Franco Giudice e Salvatore Ombra come presidente pro …









