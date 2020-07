Santangelo (M5S): “Nuovi arresti in provincia di Trapani, un territorio mortificato da gente senza scrupoli”

“Ancora una volta i fatti di cronaca giudiziaria, se accertati, dimostrano le azioni di persone senza scrupoli che mortificano tutti i cittadini onesti e l’intero nostro territorio”.

Questo il commento del senatore Vincenzo Santangelo sulla notizia delle misure cautelari disposte nell’ambito dell’operazione Aegades a carico del sindaco di Favignana, Giuseppe Pagoto e di altre persone indagati a vario titolo per reati di corruzione, peculato, falso ideologico in atti pubblici, frode in pubbliche forniture, turbata libertà degli incanti e turbata libertà del procedimento di scelta del contraente, corruzione elettorale, abuso d’ufficio e smaltimento illecito di rifiuti pericolosi. “Il numero di esponenti politici del nostro territorio raggiunti da provvedimenti dell’autorità giudiziaria nelle ultime settimane comincia a essere preoccupante – prosegue il senatore. Poco …









