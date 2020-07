Riccardino, l’ultima opera del grande Andrea Camilleri

Ad un anno dalla scomparsa del grande scrittore siciliano, Andrea Camilleri, la letteratura italiana non può che continuare a ricordare un uomo che è riuscito a portare la Sicilia nelle case di tutti i lettori innamorati del suo stile e della nostra isola. Oggi 17 Luglio all’anniversario della sua scomparsa, la Sellerio esce con il suo ultimo romanzo, Riccardino in cui compare ancora una volta, il Commissario di polizia Salvo Montalbano.

Lo scrittore l’aveva scritto tra il 2004 e il 2005, linguisticamente rassettata nel 2016 dandone precise indicazioni sulla sua uscita. Per sua volontà, infatti, l’addio a Montalbano sarebbe dovuto uscire solo dopo la sua morte.

«Il telefono sonò che era appena appena arrinisciuto a pigliari sonno, o almeno accussì gli parse”. “Riccardino sono”, disse una voce “squillante e festevole”, per dargli appuntamento al bar Aurora. Ma Montalbano …









