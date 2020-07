Reddito di cittadinanza, aumenta la spesa ma non i posti di lavoro

Il reddito di cittadinanza costa sempre di più e non crea lavoro. La misura dei Cinquestelle durante l’emergenza sanitaria ha visto crescere la platea dei percettori (raggiunte 1.089.760 famiglie per un totale di 2,7 milioni di persone coinvolte) mentre nessuno chi ha sottoscritto un contratto di lavoro in questi ultimi tre mesi è rimasto al palo.

65 mila hanno firmato un contratto e appena il 18 per cento di questi oggi ha un lavoro a tempo indeterminato. Il Covid non ha aiutato visto che da gennaio a oggi, sempre stando agli ultimi dati disponibili, appena 25 mila percettori hanno iniziato a lavorare. Pure la quota dei cosiddetti patti di servizio sottoscritti dai percettori, senza i quali non è possibile iniziare la ricerca di un impiego, è decisamente al di sotto delle attese: se ne contano poco più di 300 mila, il che significa che due terzi dei percettori ritenuti idonei a lavorare ( …









Leggi la notizia completa