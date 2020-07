Raccolta differenziata, Petrosino premiato dalla Regione come “Comune Virtuoso” per il 2019

Il riconoscimento è stato ritirato stamattina a Catania dal Sindaco Giacalone

Riconoscimento per il Comune di Petrosino sul fronte della raccolta differenziata dei rifiuti. L’ente è stato, infatti, premiato dalla Regione come “Comune Virtuoso” per il 2019. Il riconoscimento è stato ritirato questa mattina, a Catania, dal Sindaco Gaspare Giacalone, nel corso della cerimonia organizzata dal Governo regionale. Presente anche l’Assessore all’Ecologia, Roberto Angileri.

“Ripenso a quando, nel 2012, siamo letteralmente partiti da zero, quando la differenziata sul nostro territorio era una chimera”, dichiara il Primo Cittadino. “Da allora, come un treno in corsa”, aggiunge Giacalone, “abbiamo compiuto passi in avanti anno dopo anno e oggi, finalmente, siamo tra i Comuni siciliani che hanno superato quota 70%. Questo non è sicuramente un punto di arrivo. Anzi, da qui si riparte per raggiungere ulteriori traguardi: prossimo obiettivo, superare quota 80%. Con …









