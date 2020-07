Questa sera Trapani impegnato in trasferta contro il Pisa, le ultime

Nella trentacinquesima giornata di Serie B 2019/2020, il Trapani di mister Fabrizio Castori sarà impegnato in trasferta contro il Pisa di Luca D’Angelo. I granata sono reduci da dieci risultati utili consecutivi, di cui l’ultimo la prestigiosissima vittoria casalinga contro il Benevento, e questa sera cercheranno certamente di portarsi a casa punti pesanti, per continuare a credere ancora nel sogno salvezza. I nerazzurri, dal canto loro, arrivano dal pareggio contro l’Entella della scorsa giornata, e quest’oggi proveranno a tornare alla vittoria, per provare ad agganciare la zona play-off.

Probabili formazioni

Mister Fabrizio Castori, che dovrà fare a meno dell’infortunato Strandberg, probabilmente opterà per il consueto 3-5-2, composto da: Carnesecchi in porta; in difesa Scognamillo, Pagliarulo, Buongiorno; a centrocampo da destra verso sinistra dovrebbero agire Kupisz, uno tra Coulibaly e Luperini, con il primo che sembra leggermente …









Leggi la notizia completa