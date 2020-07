Il dipartimento regionale della Protezione Civile della Presidenza della Regione Siciliana ha emesso per la giornata di domani, sabato 18 luglio 2020, l’allerta gialla in previsione di condizioni meteo avverse. In particolar modo, le temperature massime sono previste in locale sensibile diminuzione, i venti soffieranno forti dai quadranti settentrionali ed i mari saranno localmente mossi. Il bollettino indica, infine, precipitazioni sparse a prevalente carattere di rovescio o temporale.









