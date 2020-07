Pantelleria. L’incompatibilità dei consiglieri 5 Stelle. Della Gatta: “Serve chiarezza e trasparenza”

A Pantelleria si è ancora in attesa di un Consiglio Comunale, annunciato il 5 maggio scorso, che discuta la possibile configurazione di incompatibilità del consigliere Stefano Scaltriti e del Presidente del Consiglio Comunale Erik Vallini che una volta eletti nella Amministrazione Movimento 5 Stelle non hanno provveduto a lasciare la carica rispettivamente di vicepresidente e di presidente nella Cooperativa Sociale TANIT che ha in essere un accordo di collaborazione con il Comune di Pantelleria. Nel triennio di realizzazione del progetto iniziato nel 2017 è previsto che il Comune riconosca un contributo sotto forma di rimborso di € 45.066,73 di cui 40.123,50 per borse lavoro del personale volontario e la restante parte per spese progettuali.

La sottoscritta, il 7 aprile 2020, aveva infatti presentato un’istanza (e non un esposto come lo chiama il sindaco nelle sue varie comunicazioni al Prefetto) per avere chiarimenti sulla situazione che era stata oggetto di un articolo pubblicato nel gennaio 2020 dalla …









Leggi la notizia completa