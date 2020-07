Paceco, parla il sindaco Scarcella: «Non ho mai favorito la mafia»

«Non ho mai favorito la mafia, non ho mai contratto patti, ho mantenuto le distanze e l’ho pure combattuta». Lo ha evidenziato il Sindaco di Paceco, Giuseppe Scarcella, nel corso del suo intervento nella seduta straordinaria ed urgente del Consiglio comunale, ieri pomeriggio, «perché è giusto – ha aggiunto – che la comunità sappia che io non ero al Municipio ad intrattenere rapporti e incontri con Tizio o Caio», spiegando che «la presenza nei locali municipali di un soggetto condannato per mafia è legata a due eventi in cui questo signore era presente perché chiamato da altri a partecipare ed era lì per i suoi fini; due presenze – assicura – che non erano state con me o da me concordate».

Di seguito, l’intervento quasi integrale del Sindaco, con la ricostruzione dell’intera vicenda.

« …









Leggi la notizia completa