Paceco, il sindaco Scarcella in consiglio comunale: “Non ho mai favorito la mafia”

A qualche settimana dall’inchiesta che lo vede indagato per concorso esterno in associazione mafiosa, il sindaco di Paceco, Giuseppe Scarcella, è intervenuto in aula in consiglio comunale a Paceco.

Con l’operazione del 7 luglio scorso, il sindaco ha subito una perquisizione, sia presso la sua abitazione, sia negli uffici privati, sia all’interno del palazzo municipale, dove, sono stati esaminati tutti i fascicoli presenti nel mio studio, sia pendenti sia archiviati, decine e decine di fascicoli e appunti.

L’avviso di garanzia, riguarda l’ipotesi di concorso esterno in associazione mafiosa denominata Cosa Nostra. “Non ho mai favorito la mafia – ha esordito in aula Scarcella – non ho mai contratto patti, ho mantenuto le distanze e l’ho pure combattuta”.

Scarcella ha detto che la presenza nei locali municipali del mafioso Asaro è legata a “due eventi in cui questo signore era presente perch& …









Leggi la notizia completa