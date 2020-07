Nuovi orari estivi per gli uffici comunali

Con propria determina, la n° 32 del 14 luglio il Sindaco Enzo Alfano ha disposto nuovi orari per l’apertura al pubblico degli uffici comunali dal 22 Luglio al 31 Agosto 2020. Considerato che, nei mesi estivi l’attività amministrativa dell’Ente rallenta in relazione al fatto che gran parte dell’utenza si trasferisce nelle limitrofe località balneari e che anche a causa delle elevate temperature che caratterizzano il periodo, si rileva una minor affluenza di cittadini negli uffici nelle ore del pomeriggio, ha disposto che l’orario di lavoro del personale dipendente sarà dalle ore 08.00 alle ore 14.30 dal Lunedì al Venerdì.

Gli orari del rifugio sanitario comunale e del Cimitero comunale rimangono confermati a quanto in precedenza stabilito.

Inoltre, l’apertura degli uffici di Polizia Municipale sarà assicurata dal personale di vigilanza e il museo civico continuerà …









