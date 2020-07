 Nell’Apocalisse di viale Regione Siciliana io c’ero

Non so cosa sia l’Apocalisse. Ma se ha il volto delle sequenze passate davanti ai miei occhi nel pomeriggio di ieri l’altro, posso dire di essere stato nell’occhio di un evento apocalittico.

Uscendo con l’auto dall’A29, sono rimasto bloccato in una lunghissima coda sul ponte di viale Lazio, mentre un violentissimo nubifragio imperversava sulla città di Palermo.

Come per un sortilegio, all’improvviso tutto e’ diventato nero. Secchiate d’acqua si infrangono sulle macchine. Forse anche grandine. Il livello dell’acqua s’innalza sullo svincolo. Comincia a fuoriuscire sul sottostante sottopasso.

Riesco a malapena a intravedere attraverso i finestrini appannati una angolo del viale della Regione Siciliana. Non si vede più l’asfalto. Ho come la sensazione di trovarmi su un ponte che cavalca un fiume. Ma non sono certo.

I minuti









