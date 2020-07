Marsala, 5 milioni per la nuova illuminazione. Progettate due piste ciclabili

Un nuovo investimento nel settore della pubblica illuminazione di Marsala, per complessivi 5 milioni di euro (PO FERS 2014-2020).

Riguarda l’adeguamento degli impianti elettrici ubicati in periferia e nelle contrade del territorio, nonchè il relamping delle lanterne artistiche del centro storico, ossia la sostituzione dei corpi illuminanti con nuova tecnologia. Il tutto è finalizzato all’efficientamento energetico e alla riduzione dei costi. “Anche gran parte della vetusta rete della pubblica illuminazione presto sarà solo un ricordo, afferma il sindaco Alberto Di Girolamo, tenuto conto che il nuovo progetto si aggiunge al precedente già finanziato dall’Europa due anni e la cui gara d’appalto è in corso” . Complessivamente, un investimento nel settore dell’illuminazione che ammonta a 10 milioni di euro.

I nuovi lavori rientrano nella progettualità prodotta nell’ambito di “Agenda Urbana”, la coalizione di cinque Comuni con Marsala capofila. Riguardano la sostituzione di quasi 6.000 …









