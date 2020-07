“Màkari”, la fiction RAI con Claudio Gioè che farà scoprire la magia del nostro territorio

Ieri mattina sono stati presentati, a Viale Mazzini, i palinsesti 2020/2021 della RAI.

L’evento è stato organizzato unicamente a Roma alla presenza di una contenuta platea di giornalisti e di investitori pubblicitari.

Oltre alle ri-conferme di fiction e programmi di successo, sono tante le novità per il prossimo anno e una di queste riguarda il nostro territorio.

La Riserva dello Zingaro, infatti, diventerà la location della nuova fiction RAI “Màkari”, tratta dai libri dello scrittore Gaetano Savatteri.

La fiction, prodotta dalla Palomar – produttore della famosa serie “Il Commissario Montalbano” – è stata scritta da Francesco Bruni e sarà diretta dal regista Michele Soavi.

Il protagonista – che sarà interpretato dall’attore Claudio Gioè – è Saverio Lamanna, uno scrittore per vocazione ma detective per caso che, licenziato dall’incarico di ufficio stampa di un …









