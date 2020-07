Maggioranza M5S in crisi? Non passano le variazioni di bilancio

Maggioranza M5S in crisi? A guardare cosa è successo mercoledì in consiglio comunale il dubbio sorge spontaneo. La variazione di bilancio di 1,463 milioni che avrebbe bloccato le voci sullo strumento finanziario dei fondi statali e regionali per alcuni interventi anti Covid-19, è stata bocciata. L’opposizione (erano in 11: Pd, Obiettivo città, Insieme si può, Fratelli d’Italia, gruppo misto e Ricominciamo Insieme) l’ha vinta sulla maggioranza M5S (in aula erano in 10). «È stato chiesto il ritiro del punto perché secondo noi – spiega la capogruppo Pd, Monica Di Bella – continuavano a esserci dubbi sulla correttezza dell’iter amministrativo che avrebbe potuto inficiare la delibera dovuta al fatto che per due interventi – ristrutturazione dell’asilo “Infranca” ed efficientamento energetico, ndr – non c’è la corrispondente variazione al Piano triennale delle opere pubbliche& …









Leggi la notizia completa