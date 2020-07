L’ospedale di Mazara, ieri, oggi e….forse domani 

Una lettera aperta e congiunta sui problemi dell’ospedale di Mazara è stata inviata dal Centro studi “La Voce” a firma del presidente Girolamo Pipitone e del Centro Culturale “Giuseppe Napoli” a firma del presidente Antonino Ingargiola, all’assessore regionale alla Salute Ruggero Razza, al direttore generale F.F. dell’Asp Gioacchino Oddo e al sindaco Salvatore Quinci. Un commento e, soprattutto, una valutazione di come era, di com’è attualmente e di come potrebbe essere in futuro l’ospedale mazarese.



“Nessuno può mettere in dubbio che l’Ospedale di Mazara, pre-demolizione – scrivono Pipitone e Ingargiola – fosse storicamente un ospedale di riferimento per tutta la provincia, con punte di eccellenza e di avanguardia, come la Chirurgia e la Cardiologia. Tutto ciò nonostante il totale disinteresse di autorevoli politici locali e la sistematica discriminazione subita da sempre da parte degli organi di governo …









