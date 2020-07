L’amministrazione Alfano inaugura lo sportello per il Microcredito

Il Sindaco Dott. Enzo Alfano, l’Assessore alla rigenerazione economica Biagio Virzì, e l’Amministrazione Comunale hanno il piacere di comunicare alla cittadinanza la manifestazione inaugurale dello ” Sportello Unico per il Microcredito” fissata nella giornata di lunedì 20 luglio 2020 alle ore 17,00 presso il Teatro Selinus di Castelvetrano sito nel Sistema delle Piazze.

Il Comune di Castelvetrano apre lo “Sportello informativo sul microcredito e l’autoimpiego” grazie alla sottoscrizione di un atto di impegno tra l’Ente Nazionale per il Microcredito (ENM) ed il Comune stesso. La finalità è quella di attuare una rete di servizi informativi di orientamento e accompagnamento alla conoscenza e alla fruizione dello strumento “microcredito”, per promuovere ed avviare strumenti operativi innovativi finalizzati a sostenere l’autoimpiego e la microimprenditorialità quali politiche attive …









Leggi la notizia completa