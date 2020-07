La Lega Salvini Castelvetrano invita l’amministrazione alla manutenzione per prevenire disagi da possibili nubifragi

La sezione LEGA Salvini Premier Castelvetrano Selinunte già il 23 settembre del 2019 aveva sollevato il problema degli allagamenti che potrebbero verificarsi nel nostro paese, in seguito ad abbondanti piogge. Allagamenti che puntualmente si verificano purtroppo in seguito ad una pioggia un po’ più copiosa. Avevamo anche, interpellate le maestranze competenti, segnalato che gli impianti di raccolta delle acque piovane di cui il nostro paese dispone, non sono in grado di ricevere un violento nubifragio, cosa che ultimamente si verifica sempre più spesso, pensiamo anche per una mancata manutenzione degli stessi Impianti.Ora fino a quando non piove o piove in maniera contenuta va tutto bene,ma nel momento in cui un’autentica bomba d’acqua, come è accaduto a Palermo, si dovesse riversare sul nostro paese, non osiamo immaginare quello che potrebbe accadere.E’vero che le emergenze meteo non si possono …









