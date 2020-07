Inchiesta co-marketing a Birgi: 15 rinviati a giudizio, c’è anche Salvatore Ombra

Si va a processo. Sono stati, infatti, rinviati a giudizio i 15 ex consiglieri dell’Airgest, società che gestisce l’aeroporto di Trapani-Birgi, coinvolti nell’inchiesta sull’accordo di co-marketing per il rilancio dello scalo.

Saranno processati con il rito ordinario. Tra gli indagati c’è anche l’attuale presidente di Airgest Salvatore Ombra, accusato anche di peculato per il mancato versamento di oltre 18 milioni di euro di tassa addizionale comunale. L’inchiesta condotta dal Pm Rossana Penna riguarda la gestione finanziaria dell’Airgest e la falsa iscrizione in bilancio per i costi del co-marketing, utilizzati per garantire le rotte al vettore low cost Ryanair.

Il Gup Caterina Brignone ha dichiarato parzialmente prescritte alcune delle accuse, riconoscendo però la legittimità delle accuse di peculato per cui sono stati rinviati a giudizio Salvatore Castiglione, Franco Giudice e Salvatore Ombra come presidente pro tempore, Paolo Angius e Fabrizio Bignardelli …









