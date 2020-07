Favignana, l’arresto di Oliveri, il capo dei vigili urbani. Gli accordi con Pagoto

C’è anche il comandante dei vigili urbani di Favignana, Filippo Oliveri, tra gli arrestati di oggi nell’ambito dell’inchiesta sulla corruzione a Favignana.

Oliveri era a Favignana in “comando temporaneo” a partire da Maggio 2017, perché è in servizio a Palermo. Fa un accordo con il Sindaco Pagoto: in vista della tornata elettorale del 2018, nella quale Pagoto si ricandidava Sindaco, promette a quest’ultimo che “nel periodo immediatamente precedente e durante tutto l’arco della campagna elettorale si sarebbe astenuto con l’intero Corpo di Polizia Municipale da egli diretto dall’effettuare i controlli sul territorio comunale nei confronti delle attività commerciali per l’occupazione di suolo pubblico, per la somministrazione non autorizzata di alimenti e bevande nonché in materia di abusivismo edilizio e commerciale ad imprenditori ed esercenti, all’o scopo di non creare malcontento tra detti operatori che potessero negativamente con il consenso elettorale di questi ultimi in favore di …









