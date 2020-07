“Ermes 3”, scarcerato il campobellese Marco Manzo

Anche per il campobellese Marco Manzo, 55 anni, il Tribunale del Riesame di Palermo ha disposto la scarcerazione. A richiederla era stato il suo legale, l’avvocato Paolo Paladino. Manzo, pregiudicato, venne arrestato lo scorso giugno nell’ambito dell’operazione antimafia “Ermes 3”, ed è accusato di associazione mafiosa e tentata estorsione, accuse per le quali – secondo il Tribunale del Riesame – gli indizi di colpevolezza non sono sufficienti per continuare la misura cautelare in carcere.

Per l’accusa Manzo avrebbe avuto un ruolo nel favorire l’esercizio della posizione di comando dell’ex boss Vito Gondola: avrebbe partecipato a riunioni e incontri con altri membri dell’organizzazione, avrebbe favorito lo scambio di informazioni, anche operative, con membri e vertici delle famiglie mafiose della provincia di Trapani e di altre province. Ma Manzo si sarebbe imposto nel territorio quale imprenditore del settore …









