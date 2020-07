“Dopo Dio c’è il sindaco”. Così Pagoto utilizzava le “fototrappole” contro i consiglieri d’opposizione

“Tu sei il sindaco. Dopo Dio c’è il sindaco. E io sto sull’attenti davanti al sindaco”.

Il capo della polizia municipale, Filippo Oliveri, era quasi devoto al sindaco di Favignana Giuseppe Pagoto, entrambi finiti ai domiciliari nell’operazione anti-corruzione di oggi.

Dopo Dio c’è il sindaco. Nel senso che il sindaco, a Favignana, aveva occhi e orecchie ovunque, come Dio. Gli occhi erano quelli delle telecamere fatte installare abusivamente nel territorio. Dovevano servire per catturare l’abbandono dei rifiuti. Ma come emerge dalle indagini l’installazione è avvenuta abusivamente, violando tutte le regole della Privacy, poiché le immagini captate dalle foto/videocamere installate sono state rese disponibili a tutti (consiglieri comunali, assessori, personale della polizia municipale comuni cittadini).

In più le telecamere non erano neanche del Comune, ma di proprietà dell’ente Area Marina Protetta delle Isole Egadi. Erano state acquistate con fondi del Ministero …









Leggi la notizia completa