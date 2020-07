Don Alberto Genovese è il nuovo vicario generale della Diocesi di Trapani

Don Alberto Genovese, trapanese, 60 anni, fino ad oggi parroco della parrocchia “Nostra Signora di Lourdes” a Trapani, è il nuovo vicario generale. La nomina è stata resa nota questa mattina dal vescovo Pietro Maria Fragnelli nella festa della Madonna del Carmine.



“Carissimi, carissime – scrive il vescovo in una lettera alla diocesi – nel giorno in cui celebriamo la memoria liturgica della Vergine Maria del Monte Carmelo, affido a Lei le prime nomine, le più urgenti per i prossimi cinque anni: riguardano il Vicario Generale, don Alberto GENOVESE, e il Vicario Giudiziale, don Fabio ANGILERI. Nel lungo cammino di discernimento ho pregato e fatto pregare, mentre mi confrontavo con i Consultori, con i presbiteri incontrati singolarmente o a gruppi e con alcuni fratelli e sorelle del nostro laicato. Tutti – anziani e giovani – sono stati preziosi per definire le caratteristiche del servizio, specie …









