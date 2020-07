Delusione Trapani, granata battuti dal Pisa. Adesso la salvezza si fa sempre più complicata

Delusione immensa per il Trapani di mister Fabrizio Castori, che questa sera è uscito sconfitto contro il Pisa di Luca D’Angelo. Granata che prima subiscono, ad inizio secondo tempo, il gol del 2-0, ma che giocano poi una partita sontuosa, pareggiando i conti in soli sei minuti e andando più volte vicini al 3-2, nonostante l’inferiorità numerica a causa dell’espulsione di Coulibaly arrivata poco dopo l’1-2. Alla fine i nerazzurri si riversano in avanti trovando il gol del nuovo vantaggio a tre minuti dalla fine, e condannando così i ragazzi di Castori ad una sconfitta amarissima, che complica e non poco la corsa salvezza.

La cronaca

Nel secondo tempo al 53′ il Pisa trova il gol del raddoppio: grandissima azione personale di Lisi che partendo dalla sua fascia di competenza rientra sul destro e dal limite dell’area …









