Dalla Fondazione Terzo Pilastro 700.000 euro per le famiglie in difficoltà del Sud Italia

Una risposta concreta e immediata alle necessità primarie delle famiglie italiane bisognose, colpite dall’emergenza economica generata dal prolungato “lockdown” dovuto alla pandemia da Covid-19: è questa la meritoria iniziativa varata dalla Fondazione Terzo Pilastro – Internazionale, che mette a disposizione di 7 Comuni del Sud Italia 700.000 euro da distribuire in buoni spesa, grazie alla generosa visione del suo Presidente Prof. Avv. Emmanuele Francesco Maria Emanuele, da sempre sensibile alle istanze che provengono dalle fasce più fragili della società.

Forte della sua esperienza nella solidarietà a livello internazionale, la Fondazione Terzo Pilastro, nell’intento di riportare il focus della propria azione solidale a beneficio delle famiglie in difficoltà e al fine di assicurare pasti sicuri e primarie provvidenze per la casa – sempre nell’ottica del perseguimento della propria missione di assistenza alle categorie sociali deboli – ha stanziato per i …









