Cerchi il sito del Distretto turistico della provincia di Trapani? Ecco cosa ti spunta … 

Cerchi Trapani, spunta … Pordenone.

Centinaia di migliaia di euro spesi per una campagna pubblicitaria per promuovere il territorio della provincia di Trapani. Poi, però, mancano le basi. E così, in questo video realizzato dalla nostra redazione, vi facciamo vedere cosa succede se proviamo a digitare il nome del sito del Distretto Turistico della Sicilia Occidentale, quello al quale i Comuni danno cifre importanti per la promozione del territorio. Ecco cosa accade: semplicemente si viene reindirizzati … al sito turistico di Pordenone. Come dire: tu cerchi informazioni sul territorio del Trapanese, e l’ente turistico che dovrebbe dartele ti dice: meglio andare altrove!

E’ davvero singolare. Anche perchè il Distretto avrebbe dovuto pubblicare, e ancora non l’ha fatto, gli estremi delle due gare per la realizzazione del brand, del video e del sito promozionale del territorio. La gara è quella che ha portato alla campagna “Non sono i Caraibi”. …









