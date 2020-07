[Campionato Italiano Regolarità Auto Storiche] Targa AC Bologna torna il 2 agosto con l’8^ edizione

Il CIREAS fa tappa in Emilia Romagna per il suo terzo appuntamento stagionale. Iscrizioni in corso.

A Bologna l’appuntamento è fissato per il 2 agosto, data simbolo per la città, con il ritorno di TARGA AC BOLOGNA, gara organizzata direttamente dall’Automobile Club Bologna, che quest’anno è giunta all’8a edizione.

Con 181 km da percorrere, 65 prove cronometrate, 4 controlli orari e 1 controllo timbro TARGA AC BOLOGNA è l’evento sportivo di punta dell’Automobile Club Bologna che si rimette in strada con l’intento di riunire gli appassionati della specialità dopo mesi di inattività forzata.

Continua con l’impegno di sempre l’attività dell’Automobile Club Bologna nella promozione dello sport automobilistico legato alle auto storiche che porta, ormai da anni, le “vecchie signore” a correre nel cuore della Terra dei Motori.

