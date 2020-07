Bomba d’acqua a Palermo, niente morti. Le bare che galleggiano … 

La procura di Palermo sta valutando l’apertura di un’indagine dopo la violenta alluvione che mercoledì ha colpito la città. L’indagine dovrebbe accertare eventuali responsabilità nell’assenza di misure per fronteggiare l’emergenza.

Intanto, proseguono le ricerche delle due persone che, stando alla testimonianza di un camionista, sarebbero rimaste intrappolate in un’auto sommersa in un sottopassaggio. Finora non è stato trovato nessun cadavere.

I pompieri lavorano per mettere in sicurezza la zona dove un fiume di acqua e fango ha sfondato alcuni muri delle abitazioni e ha trascinato decine di auto.

Il sindaco Leoluca Orlando ha chiesto lo stato di calamità naturale.

