Asd Valderice 2013, sicurezza tra i pali: ufficiale l’arrivo di Flavio Giacalone

Primo acquisto del Valderice. Ufficiale l’arrivo dal Fulgatore dell’estremo difensore Flavio Giacalone, classe 1988. La nota della società neroverde: «La società Valderice Calcio 2013 è lieta di annunciare l’arrivo in maglia neroverde del portiere Flavio Giacalone. Non ha bisogno di presentazione, un ragazzo serio e molto esperto con diverse esperienze tra Prima Categoria e Promozione, dove l’anno scorso ha vinto proprio il campionato di Prima Categoria con il Fulgatore».

Giacalone aveva concluso anzitempo la stagione scorsa nel Fulgatore per un grave infortunio al gomito nel corso della gara dello scorso Novembre contro l’Altofonte: adesso è pronto a ripartire da Valderice in un reparto, quello dei portieri, già validissimo con le presenze di Vulpetti e Spagnolo.

Nella foto, Flavio Giacalone con il DG del Valderice, Marco Giliberti.









