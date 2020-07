Alcamo Marina, acqua giallastra ma balneabile. “Colpa delle alghe, nessun inquinamento”

Acqua gialla ma non è inquinata.

Dalle interlocuzioni con le autorità competenti non sono emerse criticità relative alla salute umana e all’ambiente. Il Comune di Alcamo esclude la possibilità di inquinamento nel mare di Alcamo Marina. L’acqua è gialla, dice l’amministrazione, per la presenza di alghe.



Dichiara il Sindaco Domenico Surdi “in questi giorni abbiamo riscontrato che il nostro mare ha un colore giallastro. Dalle interlocuzioni intraprese con le autorità competenti e dai relativi controlli non sono emersi né problemi di carattere ambientale, né per la salute dei bagnanti. Il colore poco invitante del mare è dovuto ad un fenomeno temporaneo legato alla quantità delle alghe presenti nelle nostre acque, così come riscontrato anche in altre località costiere.

Continua il Sindaco “voglio altresì rassicurare la cittadinanza sul fatto che il nostro depuratore funzioni …









