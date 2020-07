Vigili del fuoco in azione per domare un incendio in un deposito della filiale della Carige a Castelvetrano

Nel tardo pomeriggio di ieri un incendio, che per fortuna non ha avuto gravi conseguenze, si è sviluppato all’interno di un magazzino attiguo alla filiale della Banca Carige di Castelvetrano sita in via Guglielmo Marconi. A lanciare l’allarme un abitante della via che si è accorto del fumo che stava sprigionandosi ed ha allertato i dipendenti e le forze dell’ordine. Sul posto oltre ai Carabinieri, sono intervenuti anche i vigili del fuoco del locale distaccamento che hanno individuato il punto dove si sono sviluppate le fiamme, un quadro elettrico in fiamme all’interno di un magazzino deposito dove erano collocate pratiche cartacee. Per fortuna, grazie alle porte tagliafuoco le fiamme non si sono propagate all’interno dell’istituto.

foto di Enzo Carrara









