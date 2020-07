Valderice, serata in musica con “Il mio canto libero”

Partirà questa sera alle 21 la rassegna estiva di eventi a Valderice, presso il teatro comunale “Nino Croce”, “Il mio canto libero”. Organizzato dalla Pro Loco Valderice e dal Comune di Valderice, «è un momento tanto atteso e che finalmente è arrivato», commenta Marianna Pavia presidente della Pro Loco. «Abbiamo raccolto l’onore, datoci dall’amministrazione comunale che ringraziamo per la fiducia, di organizzare la serata di inaugurazione».

Durante la serata si alterneranno importanti artisti dello scenario musicale locale, come i Foreway, Agata Fanzone e gli Opera ’80. Presenteranno la serata Laura Di Maggio e Pietro Bono con la collaborazione di Francesco Vultaggio, Miriam Di Gaetano e Alessandra Buscemi.

L’ingresso è libero ma su prenotazione: per ulteriori informazioni rivolgersi al 329 1562671 o al 389 8836269.

Munirsi di mascherina.









Leggi la notizia completa