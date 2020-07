Serie di scosse di terremoto nelle ultime ore in Sicilia.

La scossa di terremoto più rilevante è di magnitudo 3.3, si è verificata alle ore 12:16 con epicentro a Capizzi, in provincia di Messina. La profondità stimata è stata di circa 5.0 Km, come rileva l’INGV.

Alle 10.17 è stata registrata un’altra scossa di magnitudo 3 nel Mar Tirreno meridionale al largo delle Eolie.









Leggi la notizia completa