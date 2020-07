Trapani, spiagge negate ai disabili. La denuncia della consigliera Garuccio

A Trapani, spiagge negate ai disabili. La denuncia è della consigliera comunale Anna Garuccio. “Tutti gli arenili – dice – non sono accessibili alle persone costrette a vivere su sedia a rotelle”. Lo scorso due luglio, Garuccio aveva chiesto all’Amministrazione la collocazione di una passeggiata in legno e scivolo a Marausa Lido.

“La passerella – rileva – è stata collocata tuttavia priva di utilità essendo troppo distante dalla linea di costa, sprovvista pertanto della funzione di scivolo in assenza di sedia job”. La consigliera ha fatto un sopralluogo per verificare quale siano le spiagge trapanesi in grado di accogliere i portatori di handicap.

“Non ne ho trovata alcuna – l’amara constatazione – Ovvero, nessuna passerella, nessun job lungo la spiaggia sotto le mura di Tramontana, nè a porta Botteghelle, nessuna nella nuova area attrezzata posta dinnanzi Piazza Vittorio …









