Trapani, dorme su una panchina di via Fardella e arriva il 118 

Lo hanno notato riverso su una aiuola della centralissima via Fardella, a Trapani, e credendo che stesse male qualcuno ha chiamato il 118. Così in poco tempo è giunta una ambulanza.

L’uomo riverso sull’aiuola è un barbone di nazionalità rumena. Non stava male. Stava dormendo complice probabilmente qualche bicchierino di troppo.

Gli operatori sanitari lo hanno aiutato a rialzarsi e lo hanno condotto in una panchina di piazza Vittorio Emanuele. Non è la prima volta che il 118 deve intervenire a seguito di segnalazioni di un uomo riverso per la strada.

Quell’uomo è sempre il barbone rumeno. Invisibile per le istituzioni. Ma non per i cittadini che preoccupati chiamano il 118.









