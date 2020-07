Trapani, controlli dei Carabinieri: multe e denunce 

Carabinieri in azione a Trapani. Il serrato controllo alla circolazione stradale ha permesso di identificare circa 80 persone, controllare 40 veicoli, tra autovetture e ciclomotori, elevare sanzioni amministrative per varie violazioni al Codice della Strada per il valore complessivo di oltre 18.000 euro e 25 punti patente decurtati, di sequestrare 3 veicoli e di procedere al fermo amministrativo di ulteriori 7 mezzi.

Due giovani sono stati sopresi alla guida dei propri veicoli sprovvisti di patente e, per tanto, deferiti alla Autorità Giudiziaria: A.F., trapanese cl.87, gravato da precedenti di polizia, infatti, guidava un ciclomotore nonostante gli fosse stata revocata la patente a seguito della sottoposizione alla misura di prevenzione della sorveglianza speciale di Pubblica Sicurezza, e D.A., trapanese, cl.86, gravato da precedenti di polizia, poiché alla guida di un ciclomotore sprovvisto di patente in condizione di recidiva.

Nel contempo, sono state eseguite molteplici perquisizioni personali e veicolari, anche in questo …









